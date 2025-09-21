Avrupa’da 4 bini aşkın gençle yapılan yeni araştırmasına göre, Türkiye'de 11-17 yaş arası gençlerin yüzde 76'sı, 16-17 yaş arası gençlerin ise yüzde 98’i ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak istiyor. Araştırmada gençler, yetişkinlikten önce denemesi gereken ve nostaljik çevrimdışı aktivitelerden oluşan bir de liste oluşturdu. İşte, 18 yaşından önce yapılacak 18 iş...İSTANBUL (İGFA) - Vodafone, Avrupa’da 4 bini aşkın gençle yapılan yeni ve önemli bir araştırmaya imza attı.

“2025 Z Kuşağı ve Alfa Akıllı Telefon Araştırması”, dijital farkındalığa sahip, ekran başında geçirilen zamanı azaltmaya motive olmuş ve daha fazla çevrimdışı aktivite arayan bir nesli ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye'de 11-17 yaş arası gençlerin yüzde 76'sı ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak isterken, bu oran 16-17 yaş arası gençlerde yüzde 98 oldu. Gençlerin yüzde 77'si gerçek hayatta yapabilecekleri daha fazla şey olmasının telefonlarını daha sağlıklı kullanmalarına yardımcı olacağını belirtirken, yüzde 96'sı çevrimdışı olmalarına ve yerel etkinlikleri keşfetmelerine yardımcı olacak araçlar istiyor. Araştırmaya katılan yüzde 91'lik kesim ise arkadaşları ve aileleriyle gerçek hayatta yaşadıkları anların onlara çevrimiçi içerikten daha fazla mutluluk verdiğini söylüyor.

Araştırmayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Avrupa genelinde yapılan araştırmanın günümüz gençlerinin dijital kullanım alışkanlıklarına ışık tuttuğunu ifade etti. Gençler telefonlarına bağlı kalmak istemediklerini ve daha fazla gerçek hayat alternatifine ihtiyaç duyduklarını belirten Şahin, "Bağlanabilirliğin ötesine geçmeyi ve dijital refahı somut yollarla desteklemek hepimizin sorumluluğu. Akıllı telefonların gerçek yaşam deneyimlerine erişmeye yardımcı olacak şekilde kullanılması önem taşıyor" dedi.

Bu arada söz konusu araştırmanın Türkiye’ye dair başka sonuçlar da sunduğunu kaydeden Şahin, görüşülenlerin yüzde 74'ü en anlamlı çocukluk anılarının çoğunlukla internetten uzak, dışarda, arkadaşları ve aileleriyle gerçekleştiğini belirttiği, yüzde 65’inin günümüz çocuklarının, kendi büyüme çağlarında yaşadıkları yaz anılarını ve deneyimlerini kaçırdıklarını düşündüğünü ifade ettiğini söyledi. Araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 59'u çocuklarını açık havada oynamaya teşvik ederken, ebeveyn olmayanların yüzde 42'sinin çocukluklarında bir günü tamamen internetsiz geçirmenin çok değerli olduğunu ve bugünün çocuklarının da bunu yaşayabilmesini istediğini belirttiği yer aldı.

Vodafone, gençlerin yetişkinlikten önce denemesi gereken ve nostaljik çevrimdışı aktivitelerden oluşan bir liste de oluşturdu. “18 Yaşından Önce Yapılacak 18 İş” isimli listede, doğal su kaynaklarında yüzmekten yiyecek aramaya ve kamp ateşinde yemek pişirmeye kadar pek çok ilgi çekici madde yer alıyor.

“18 YAŞINDAN ÖNCE YAPILACAK 18 İŞ” LİSTESİNİN TAMAMI: