Saksafon virtüözü, yenilikçi besteci ve üretken bir prodüktör olarak müziğin birleştirici gücüyle Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında dinleyicilerle buluşan Anıl Şallıel, yepyeni bir konser serisine imza atıyor. “Anıl Şallıel ve Arkadaşları” konseptiyle hayata geçirilen seri, farklı müzikal renkleri bir araya getirecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin müzik sahnesine taze bir soluk getirmeyi amaçlayan “Anıl Şallıel ve Arkadaşları” konseptli konser serisi, her konserde farklı bir müzikal yolculuk vaat ediyor.

Anıl Şallıel, dünyanın en önemli sahnelerinden biri ve Türkiye’nin en prestijli salonu olan Atatürk Kültür Merkezi’nde seyircileriyle buluşarak nefesli ve yaylı orkestranın büyüleyici gücüyle Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir konsepte imza atacak.

İLK KONSER 12 EKİM’DE

“Anıl Şallıel ve Arkadaşları” konser serisinde ilk konser, 12 Ekim Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu özel gecede Anıl Şallıel’e, ünlü sanatçılar da sahnede eşlik edecek. Birbirinden değerli müzisyenlerin bulaşacağı bu konser, caz, pop ve alternatif müziğin zengin bir harmanını sunmayı hedefliyor.

Her konserde farklı sanatçıların eşlik edeceği seri, hem müzikseverlere sürprizlerle dolu bir repertuvar sunacak hem de Türkiye’nin yetenekli genç müzisyenlerini aynı sahnede buluşturacak.

Yapımcılığını Özge Şenocak ve Çiçek Çakır’ın üstlendiği “Anıl Şallıel ve Arkadaşları” konser serisi, mayıs sonuna kadar AKM sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Konserle ilgili bilet satışları da önümüzdeki günlerde resmi hesaplar üzerinden duyurulacağı öğrenildi.