Salomon’un Türkiye’de patika ve yol koşusuna öncülük eden etkinliği How To Trail Run (HTTR), 10. sezon açılışını İstanbul Kınalıada’da 400 koşucunun katılımıyla gerçekleştirdi. 5 km ve 10 km’lik parkurlarda doğayla iç içe koşan sporcular, kahvaltı ve hediyeli yarışmalarla keyifli bir gün geçirdi.Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de koşu kültürünü yaygınlaştıran Salomon How To Trail Run, 10. sezonunu Kınalıada’da başlattı.

400 sporcu, 5 km ve 10 km’lik parkurlarda koştu; etkinlik kahvaltı ve sürpriz hediyelerle renklendi.

Her seviyeden katılımcıya açık olan How To Trail Run, bugüne kadar binlerce koşucuyu doğayla buluşturdu. Türkiye’nin uzun soluklu tek koşu grubu olan How To Trail Run, 10. yılında olmasıyla birlikte Türkiye’de koşu kültürünü yaygınlaştırmadaki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, 9 yıl önce 15-20 kişiyle başladıkları organizasyonda şimdi 400 kişi olduklarını belirterek, HTTR'nin Türkiye'nin en büyük antrenman grubu olduğunu söyledi. Kuduoğlu, "HTTR, Cappadocia ve Uludağ Ultra Trail gibi yarışlara hazırlık için ideal” dedi.

Antrenör Faruk Kar ise koşuya yeni başlayanların hikayesini yazdıklarını vurguladı. Kar, 10 yıl boyunca farklı parkurlarda bu geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Haftaya Aydos’tayız, sonra Belgrad” dedi.

Sporcu Gülhan Yaşar ise, “HTTR ile Aydos’u keşfettim, şimdi Kaçkar’da 100K hedefliyorum” derken, Sena Özkara, bir yılda ekiple yarışlara hazırlandığını anlattı.

Etkinlik, koşu tutkunlarını bir araya getirerek sezonu coşkuyla açtı.