Arena Eğitim Kurumları mezunları tarafından kurulan Arena Mezunlar Derneği, bağları güçlendirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla "Geleneksel Arena Mezunlar Buluşması ve Pilav Günü"nün ikincisini düzenledi.BURSA (İGFA) - Arena Eğitim Kurumları Beşevler Kampüsü'nde gerçekleşen organizasyon, farklı dönemlerden mezunları ve öğretmenleri bir araya getirerek duygu dolu anlara sahne oldu



Arena ailesinin bir parçası olan mezunlar, etkinlikte keyifli anlar yaşadı. Kurulan anı köşesinde bol bol fotoğraf çektiren katılımcılar, röportaj köşesinde okul anılarını tazeledi.

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, mezunların anı duvarına el izlerini bırakarak geçmişe ve gelecek nesillere imza atması oldu. Anı defterine yazılan samimi mesajlar, Arena ruhunun yıllar geçse de ne denli canlı kaldığını gösterdi.

Geleneksel pilav ikramı eşliğinde koyu sohbetlere dalan mezunlar, dostluklarını pekiştirme fırsatı buldu.

"AMACIMIZ, MEZUNLAR ARASINDAKİ BAĞLILIĞI SÜRDÜRMEK"

Etkinliğin önemine dikkat çeken Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, mezunlarının kurumlarına olan bağlılığından hareketle bu derneği kurduklarını belirtti.

Arslan “Geleneksel pilav günü buluşmamızın bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, mezunlarımız arasında güçlü bir bağ kurmak, kurumlarına sahip çıkmalarını sağlamak ve aynı zamanda bir network oluşturmaktır. Daha önce okuldan ayrılmış, iş kurmuş veya sosyal hayatta belli bir noktaya gelmiş gençlerimizin, yeni öğrencilerimize rehberlik etmesini, sosyalleşmesini ve bu bağlılığı sürdürmesini hedefliyoruz. 2012’den bu yana dürüst, ahlaklı, bilinçli, bilgili ve milli duygularla donatılmış bireyler yetiştiriyoruz. Bu kültürün yalnızca sınıflarda değil, okul hayatından sonra da devam etmesini arzu ediyoruz.” dedi.

"BURSA'DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Arena Mezunlar Derneği Başkan Avukat Emre Bozkurt ise genç ve dinamik yapıya dikkat çekerek, "Üye sayımız hızla artıyor. Bursa’da özel okul mezunları arasında bu çapta geleneksel bir pilav günü organize eden ilk kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları gibi etkinliklerin yanı sıra, mezunlarımızın katkılarıyla burs faaliyetleri gerçekleştirerek gençlerimizin gelişimine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.