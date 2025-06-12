Sakarya'nın genç yazılımcıları, teknoloji maratonunda sınırları zorladı! Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Genç Yazılımcı Proje Yarışması’nda etik hackerlar ve oyun geliştiriciler, yenilikçi projeleriyle alkış topladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 20-26 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği Genç Yazılımcı Proje Yarışması, gençlerin teknoloji tutkusunu projelere dönüştürdüğü bir festivalle sona erdi.

“Etik Hacker” ve “Oyun Geliştirme” kategorilerinde 29 yazılımcı, 3 gün boyunca jüri karşısında ter döktü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Yusuf Alemdar, “Takip eden değil, tasarlayan ve yön veren bir gençliğimiz var. Milli teknoloji hamlesini bu gençler omuzlayacak” dedi. Vali Rahmi Doğan ise, “Bu adımlar küçük görünebilir, ama gelecekte çınar olacak” sözleriyle gençleri övdü.

“Etik Hacker” kategorisinde güvenlik açıklarını tespit eden Yusuf Emre Karagül birinciliği, Yavuz Selim Gündüz ikinciliği, Muhammed Berat Aktaş üçüncülüğü kazandı.

“Oyun Geliştirme”de ise ulaşım, çevre ve su tasarrufu temalı projelerle DeepLopers Takımı (Abdullah Kaan Akdağ, Ömer Burak Özbey, Eymen Çapoğlu) birinci, Emir Cesur ikinci, Oyun Craft Takımı (Efe Gezer, Mustafa Mert Tezcan, Eray Erişir) üçüncü oldu. Ödülleri, Vali Doğan, Başkan Alemdar ve protokol üyeleri takdim etti.

BİLİM MERKEZİ MÜJDESİ

Başkan Alemdar, törende Sakarya’ya kazandırılacak Bilim Merkezi projesini duyurdu: “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz burada yazılım ve oyun geliştirip dünyaya açılacak.” Alemdar, AKM’nin üst katının da gençlere ayrılacağını müjdeledi.

Vali Doğan, “Yazılıma yatırım yaparsak, her alanda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Gençlerimizle gurur duyacağız” dedi. Tören, kazanan 11 öğrencinin Alemdar ve Doğan ile fotoğraf çektirmesi ve hedeflerini paylaşmasıyla coşkuyla sona erdi.