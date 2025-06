Hindistan’ın Ahmedabad kentinde, Londra’ya gitmek üzere havalanan Air India’ya ait AI171 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa süre sonra kentin yerleşim bölgesine düşerek büyük faciaya yol açtı. Yetkililer, 242 yolcu ve mürettebat taşıyan uçakta kurtulan olmasının beklenmediğini belirtirken, bölgede ek can kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.Hindustan Times / ANKARA (İGFA) - Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere kalkış yapan Air India’ya ait AI171 sefer sayılı Boeing 787-8 uçağı, kalkıştan beş dakika sonra yerleşim bölgesine düştü.

242 yolcu ve mürettebat taşıyan uçakta, Ahmedabad Polis Komiseri GS Malik’in açıklamasına göre, kurtulan olması beklenmiyor. Malik, “Uçak, yerleşim alanı ve bazı ofislerin bulunduğu bir bölgeye düştü. Bu nedenle ek can kayıpları da var” dedi.

Hindustan Times'tan aktarılan ve derlenen habere göre kazada, 242 yolcudan 169’unun Hint, 53’ünün İngiliz, 7’sinin Portekizli ve birinin Kanada vatandaşı olduğu belirtildi. Ayrıca, eski Gujarat Eyalet Başbakanı Vijay Rupani’nin de uçakta olduğu şüphesi bulunuyor.

