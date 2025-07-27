Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade ederken, İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiği ve bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğu belirtildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.