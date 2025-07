Dünya Sağlık Örgütü’nün “Hepatiti Eliminasyonla Durdur” çağrısına destek olmak için, Türkiye’de de her yıl 28 Temmuz’da hepatit hastalıklarına karşı toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Yarım milyondan fazla kişi Hepatit C taşıdığını bilmiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de hepatit C, belirti vermeden ilerleyerek karaciğerde siroz ve kanser gibi ciddi hastalıklara yol açan sinsi bir tehdit olmaya devam ediyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede anti-HCV pozitiflik oranı yüzde 0,5-1 arasında seyrediyor. Bu, yaklaşık 350.000 ila 750.000 kişinin virüsle enfekte olduğu anlamına geliyor.

Dr. Halil Onur Özarı, bu kişilerin yüzde 70-80’inin, yani yaklaşık 500.000’den fazlasının hastalığından habersiz olduğunu ifade etti.

SESSİZ İLERLEYEN TEHLİKE

Hepatit C, yıllarca belirti göstermeden karaciğerde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor. Dr. Özarı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve ciltte sararma gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Bu belirtilerin basit rahatsızlıklarla karıştırılması, tanıyı geciktiren en büyük etkenlerden biri.

RİSK GRUPLARI VE ERKEN TANI

Kan yoluyla bulaşan hepatit C, özellikle 1996 öncesi kan nakli yapılanlar, enjektör paylaşanlar, steril olmayan dövmeler yaptıranlar, hemodiyaliz hastaları ve organ nakli geçirenler için yüksek risk taşıyor. Dr. Özarı, bu grupların anti-HCV testi yaptırmasının hayati olduğunu ve testin sağlık kuruluşlarında kolayca yapılabildiğini belirtti.

Tedavi MümkünYeni nesil antiviral ilaçlarla hepatit C’nin tamamen tedavi edilebildiğini belirten Dr. Özarı, “Tedavide yüksek başarı oranları var, ancak erken tanı şart” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 360.000 kişinin aktif virüs taşıyıcısı olduğu tahmin ediliyor ve uygun tedaviyle bu kişiler sağlığına kavuşabilir.

Toplumsal Taramaya İhtiyaç VarDr. Özarı, habersiz taşıyıcılığın hem bireysel hem de toplumsal sağlık için büyük risk oluşturduğunu vurguladı. Virüsü taşıdığını bilmeyen kişiler, farkında olmadan bulaşın yayılmasına neden oluyor. Bu nedenle toplumsal tarama programlarının artırılması gerektiğini ifade eden Özarı, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde vatandaşları düzenli sağlık kontrolüne çağırdı.