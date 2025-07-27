Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılının ilk yarısında 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yapma başarısı gösterdi. EİB’nin 2024 yılının Ocak – Haziran döneminde ihracat yaptığı ülke ve gümrüklü bölge sayısı 207 olmuştu.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri’nin ilk 10 ülkeye yaptığı ihracat 4 milyar 550 milyon dolar olurken, EİB’nin toplam ihracatının yüzde 50’en fazlası 10 ülkeye gerçekleştirildi.

Almanya, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en çok ihracat yapılan ülke olmasının yanında; Demir ve metaller, deri ve deri mamulleri, fındık ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme, makine ve aksamları ve taşıt araçları yan sanayi sektöründe en çok ihracat yapılan ülke oldu.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, mobilya kâğıt ve orman ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri ise en çok ihracatı Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptı.

İtalya, kimyevi maddeler ve mamulleri ve su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde Egeli ihracatçıların yüzünü güldürürken, maden ve tekstil ve hammaddeleri sektörlerinin ihracatta lider pazarı Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Gemi ve yat sektörüyle savunma sanayi sektörlerinde Egeli ihracatçılar en fazla ihracatı Avusturya’ya gerçekleştirdi.

Kuru meyve ihracatçılarının en çok ihracat yaptığı ülke İngiltere olurken, Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracat yaptığı ülkelerin bir numarasında Cezayir yer aldı. Tütün sektörünün ihracatta birinci ülkesi Irak olurken, çelik sektörünün en çok ihracat yaptığı ülke Fas oldu.

FAS, SURİYE VE KIRGİZİSTAN’A ÜÇ HANEYİ İHRACAT ARTIŞI

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2025 yılının ocak – haziran döneminde Fas, Suriye, Kırgızistan, Panama, Arjantin, Paraguay’a üç haneli ihracat artış hızı yakaladılar.

2024 yılının ilk yarısında Fas’a 92 milyon dolar ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 2025 yının aynı döneminde Fas’a yüzde 118’lik artışla 200 milyon dolar ihracat yaptılar. 2024 yılının ocak – haziran döneminde EİB’den Suriye’ye 12,8 milyon dolarlık ihracat yapılmışken, 2025 yılında yüzde 102’lik rekor artışla 25,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kırgızistan’a ihracat yüzde 178’lik artışla 3,6 milyon dolardan 10 milyon dolara, Arjantin’e ihracat yüzde 100’lük artışla 4 milyon dolardan 8 milyon dolara ilerledi.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2025 yılının ilk yarısında pekçoğumuzun haritada yerini bilmediği, Belize, Aruba, Hollanda Antilleri, Gine, Trinidad ve Tobago, Mauritus, Mayotte, Benin gibi ülkelere de önemli ihracat artışları yakaladı.