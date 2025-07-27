Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Denizli Şehir Hastanesi ile bölgedeki yeni yapılaşma alanlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içme suyundan kanalizasyon hatlarına, yağmur suyu hatlarından atıksu yönetim sistemine kapsamlı bir çalışma başlattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir DESKİ, uzun vadeli altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla 168 milyon 660 bin TL’lik dev bir projeyi hayata geçiriyor. Yatırım kapsamında, sağlıklı içme suyu temini güçlendirilirken çevre ve halk sağlığı açısından kritik önem taşıyan atıksu yönetim sistemi de modern bir yapıya kavuşturulacak.

ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİNE MODERN ALTYAPI ATAĞI

Çalışmalar tamamlandığında, Denizli Şehir Hastanesi ve çevresindeki yeni yapılaşma alanlarının içme suyu ihtiyacı karşılanacak, evsel atıksular güvenli şekilde toplanarak arıtma tesisinde arıtılacak. Arıtılan sular sulama kalitesine yükseltilerek çevreye zarar vermeden doğaya geri kazandırılacak. Ayrıca, yağışlı dönemlerde oluşabilecek sel ve taşkın risklerini önlemek amacıyla inşa edilen yağmursuyu hatları sayesinde yüzey suları kontrollü şekilde toplanıp tahliye edilecek.