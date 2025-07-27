Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bursa’nın ormanlık alanlarında çıkan yangına destek vermek amacıyla vakit kaybetmeden harekete geçti. Yangının büyümesini önlemek ve söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için itfaiye ekipleri sabaha karşı bölgeye doğru yola çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yangına müdahale için bölgeye gönderilen ekiplere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı: “Bursa’da meydana gelen orman yangınına destek için ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Alevlerle mücadelede görev alan ekiplere kolaylıklar diliyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Dualarımız sahada canla başla çalışan kahramanlarımızla. Geçmiş olsun Bursa.”

ALEVLERE KARŞI YİNE SAHADALAR

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, daha önce Sakarya, Bilecik ve Manisa’daki yangınlarda da aktif rol almış ve bölgedeki çalışmalara ciddi katkı sunmuştu. Bu kez de Bursa’daki orman yangınına destek amacıyla tüm hazırlıklarını tamamlayarak gece saatlerinde harekete geçti. Ekipler, AFAD koordinasyonunda bölgede görevlerini yerine getirdi.