Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğindeki "Millî İşletim Sistemi PARDUS'un Etkileşimli Tahta ve BT Sınıflarında Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında, PARDUS'un yeni sürümü olan ETAP 23 (Etkileşimli Tahta Projesi) işletim sisteminin Samsun'da gerçekleştirilen pilot uygulamayla ülke genelindeki geçiş ve yaygınlaştırma süreci başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştıracak "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanmış, bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında millî işletim sistemi PARDUS'un okullarda yaygınlaştırılması amacıyla sözleşme imzalanmıştı.

PARDUS'un en geniş kullanıcısı ve en büyük paydaşı olan Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan adımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, PARDUS'un yeni sürümü olan ETAP 23 işletim sisteminin Samsun'da gerçekleştirilen pilot uygulamayla ülke genelindeki geçiş ve yaygınlaştırma süreci başlatıldı.

YENİ SÜRÜM KADEME KADEME 81 İLDE KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Pilot uygulama kapsamında yapılan okul ziyaretlerinde öğretmenler; dokunmatik uyumu, kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu teması, z-kitaplarla uyumu ve teknik destek gibi alanlarda olumlu geri bildirimler verdi. Pilot uygulama sürecindeki olumlu geri bildirimler önemli bir gösterge olurken, pilot uygulamaların ardından yeni nesil PARDUS ETAP 23 işletim sistemi kademe kademe 81 ildeki tüm etkileşimli tahtalarda kullanılacak.

PARDUS ETAP İLE ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR YENİDEN TANIMLANIYOR

Uygulamaya konulan yeni nesil PARDUS ETAP 23, beraberindeki yeniliklerle kullanım kolaylığını ve işlevselliği bir üst seviyeye taşıyor.

İşletim sisteminin öne çıkan bazı özellikleri şöyle:

-Mobil Erişim Kolaylığı: QR kod veya USB ile hızlı ve güvenli oturum açma imkânı.

-Gelişmiş Sanal Klavye: Birden fazla dil desteği, boyutlandırılabilir, taşınabilir, renk ve saydamlık ayarlarıyla kişiselleştirilebilir yapı.

-ETA Kalem ile Yaratıcılık: Çeşitli sayfa arka planları, harita veya masaüstü üzerinde yazı, şekil ve çizim yapma, kaydetme ve dışa aktarma özellikleri.

-Kapsamlı Teneffüs Modu: Uygulama ve web sitesi erişimini belirleyerek kontrollü kullanım imkânı sunan sınırlı erişim.

-Merkezi Yönetim ve İzleme: Geliştirilmiş loglama sistemi ve Lider Ahenk Tahta Yönetim Sistemleri ile daha iyi izleme ve yönetme kapasitesi.

-Kullanıcı Sağlığı Odaklı Tasarım: Göz sağlığı aracı ve diğer kişiselleştirme özellikleriyle sağlıklı ve kişisel kullanım deneyimi.

-Geniş Uygulama Yelpazesi: Sayaç, ekran karartma, kare kod okuyucu gibi kullanışlı uygulamaların yanı sıra PARDUS Yazılım Merkezi aracılığıyla erişilebilen binlerce eğitsel uygulama.

-Kapsamlı Destek: ETA yardım uygulaması ile forum, sıkça sorulan sorular, bilgi bankası, uzaktan eğitim içerikleri ve hata raporu iletme özelliği.

Ofis araçlarından internet tarayıcılarına, ses ve video oynatıcılardan belge okuyuculara kadar kapsamlı eğitim özelliklerini barındıran PARDUS ETAP hakkında detaylı bilgiye www.etap.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.