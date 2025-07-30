Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı’nın 31 Temmuz Perşembe günü Tiflis’te düzenlenecek. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili birlikte eş başkanlık edecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı’nın 31 Temmuz Perşembe (YARIN) Tiflis’te düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, görüşmelerde ulaştırma, taşımacılık, lojistik ve iş birliği fırsatlarının masaya yatırılacağını duyurdu.

Gürcistan ile dostane ilişkilerin, ortak hedefler doğrultusunda daha da güçleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik, lojistik ve taşımacılık, gümrükler, turizm ve enerji sektöründeki güncel gelişmeleri ele alacağız.” dedi.

Gürcistan programı kapsamında, Başbakan Irakli Kobakhidze, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ve Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile ayrı ayrı ikili temaslar gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bu görüşmelerimizde, karayolu sektöründe taşımaların serbestleşmesi, dijitalleşme; demiryolu sektöründe Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Hattı ve Orta Koridor’daki güncel gelişmeler gibi konuları gündemimize alacağız.” diye konuştu.