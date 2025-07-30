Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yıllardır kangren haline gelen altyapı sorunlarını çözmek için başlattığı dönüşüm tüm ilçelerde aralıksız sürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Akın’ın talimatlarıyla Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı’nın yıllanmış koku sorununu teknik inceleme sonunda kısa sürede çözen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Halkın sürdürülebilir ve sağlıklı içme suyuna erişebilmesi için yeni içme suyu hatları açan, sondaj çalışmaları gerçekleştiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, yamalarla üstü kapatılan ve ekonomik ömrünü yitiren kanalizasyon hatlarını da yeniliyor. Yıllardır Edremit’in Hamidiye Mahallesi’ndeki Şehit Hamdi Bey Meydanı’ndan gelen ve çevre sağlığını tehdit eden koku sorunu BASKİ ekiplerinin detaylı çalışmasıyla giderildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla kısa sürede bölgede çalışma başlatan ekipler, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün koordinasyonunda kaçak kanalizasyon hattının onarımını gerçekleştirdiler.

ORTAK ÇALIŞMAYLA KOKU SORUNU GİDERİLDİ

Başkan Akın liderliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi ekiplerinin bölgede gerçekleştirdikleri kapsamlı bir incelemeyle Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda kaçak kanalizasyon bağlantısı olduğu tespit edildi. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün koordinasyonunda yürütülen hızlı müdahale sonucunda, sorun kısa sürede çözüme kavuşturularak altyapı bağlantısı tamamlandı.