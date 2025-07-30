Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Haziran 2025’ten itibaren orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 168 şüphelinin gözaltına alındığını, 39’unun tutuklandığını ve 64’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Soruşturmalar titizlikle devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamayı paylaştıç

Türkiye genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bu yana meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç, bu kapsamda 168 şüphelinin gözaltına alındığını, 39’unun tutuklandığını ve 64’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1950499647522263408

Bakan Tunç, orman yangınlarının yalnızca doğayı değil, aynı zamanda milletin geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, soruşturmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Bakan Tunç, yangınlara karşı mücadele eden ekiplere de teşekkür ederek, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.