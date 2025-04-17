SASKİ, Söğütlü’de başlattığı altyapı yenileme projesi ile Adapazarı ve Söğütlü ilçesinde bulunan 10 mahalleye kesintisiz içme suyu sağlayacak. Kantar Mahallesi’ndeki içme su deposundan elde edilen kaliteli su, 3 bin 500 metrelik güçlü altyapı ağı ile abonelere kayıpsız şekilde ulaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü Beşdeğirmen, İmamlar, Kantar mahalleleri ile Adapazarı Karadere, Elmalı, Büyük Hataplı, Kışla, Küçük Hataplı ve Işıklar mahallelerininiçme suyu geleceğinin teminatı olacak 3 bin 500 metrelik güçlü altyapı dönüşümünü başlattı.

Su kayıplarını önleyecek çalışma kapsamında bölgelerin basınç sorunu da kalıcı olarak çözüme kavuşturuluyor. Kantar Mahallesi’nde bulunan içme su deposundan elde edilen su abonelere kesintisiz şekilde ulaşacak.

YENİLENEN ALTYAPI İLE SU KAYIPLARINA GEÇİT YOK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Su kaynaklarımızı verimli yönetmek için altyapı çalışmalarımızı ilçelerimizinihtiyaçlarına uygun şekilde ara vermedensürdürüyoruz. Söğütlü ve Adapazarı’nda bulunan 10 mahallemizi kapsayan projemizi de bu kapsamda hayata geçirdik. Basınç ve kesinti sorunlarının önüne geçecek güçlü altyapı ağı aynı zamanda su kayıplarına da geçit vermeyecek. Projenin hızla tamamlanması için ekiplerimiz özverili şekilde saha çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

