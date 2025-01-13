SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu İnci Tarakçı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda mindere çıktı.

46 kilogramda bronz madalya

68 ilden bin 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda temsilcimiz 46 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı.

Uluslararası arenaya çıkacak

Alınan bu sonuçlarla birlikte Milli Takım’a katılmaya hak kazanan Tarakçı, şubatayında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 12. Uluslararası Türkiye Açık Şampiyonası’nda Milli Takım adına mücadele verecek.

Sakarya’nın sporcusu, bayrağını uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandı.

“Milli takım yolunda başarılar…”

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcumuz İnci Tarakçı,Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda üçüncü olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Kendisini gösterdiği bu üstün başarı için tebrik eder, Milli takım yolunda sporcumuza başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.