BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Burhan Gencal’ın,orman envanterine yönelik projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında LiDAR teknolojisinin, ormancılık alanında ölçüm doğruluğu ve zaman verimliliği açısından sağlayabileceği potansiyel katkılar incelenecek.BURSA (İGFA) - BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Burhan Gencal’ın “LiDAR Destekli Akıllı Telefon Uygulaması ile Ağaç Çapı Ölçümü ve Süre Analizi” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1002-A desteği aldı.

Projenin danışmanlığını Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Turan Sönmez üstlenirken, projede 2 öğrenci bursiyer olarak yer alıyor. Çalışma;LiDAR destekli mobil cihazlarla, ağaç çapı ölçümünde doğruluk ve zaman verimliliğini analiz ederek, ormancılık envanter süreçlerine ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmalarına yenilikçi bir katkı sunmayı hedefliyor. Doğal orman ekosistemlerinde gerçekleştirilecek bu çalışma, literatürde genellikle park ve bahçelere odaklanan mevcut araştırmalardan ayrışıyor.

Ormancılık sektöründe düşük maliyetli, taşınabilir ve hızlı çözümler sunan bu çalışmanın, Türkiye’de orman envanterine yönelik teknolojik uygulamalarda önemli bir yer tutması düşünülüyor.

MOBİL CİHAZ İLE GELENEKSEL YÖNTEMLERİN SONUÇLARINI KARŞILAŞTIRILACAK

Projenin; geleneksel çap ölçer yöntemlerini,LiDAR (LightDetectionandRanging - Işık Tespit ve Uzaklık Ölçümü) destekli akıllı telefon ve tabletlerle yapılan ölçümlerle karşılaştırmayı amaçladığını ifade eden Araştırma Görevlisi Gencal, “Araştırma, Sarıçam ve Uludağ Göknarı türlerinden seçilen toplam 200 ağaç üzerinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, LiDAR teknolojisinin ormancılık alanında ölçüm doğruluğu ve zaman verimliliği açısından sağlayabileceği potansiyel katkılar incelenecek. Bu bağlamda, mobil cihazlarla elde edilen veriler, geleneksel yöntemlerle elde edilen referans değerlerlerle istatistiksel olarak karşılaştırılacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK UYGULAMALARI DESTEKLENECEK

Projenin ormancılık sektörüne düşük maliyetli ve taşınabilir teknolojilerle hızlı, doğru ve verimli ölçüm yöntemleri kazandıracağını aktaranBurhan Gencal, “Çalışmamız, Bursa özelinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki ormanların daha etkin yönetimi için bilimsel bir temel sunarken, ulusal düzeyde sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını destekleyecektir. Doğal orman ekosistemlerine odaklanan çalışma, literatüre yenilikçi bir yaklaşım kazandırarak, bilim dünyasında modern teknolojilerin kullanımına yönelik referans olacaktır” ifadelerini kullandı.

PROJE İŞ GÜCÜ VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Sektörde ölçüm süreçlerini hızlandıracak, maliyetleri düşürecek ve doğruluğu artıracak modern teknolojilere yönelik bir talep bulunduğunu dile getiren Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Sönmez, “Geleneksel çap ölçüm yöntemleri, zaman alıcı ve iş gücü yoğun olduğundan, ormancılık sektöründe daha pratik ve taşınabilir çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.Geleneksel yöntemlerin yerini alabilecek taşınabilir, düşük maliyetli ve hızlı çözümler, sektörde giderek artan bir ihtiyaçtır. Proje, sektörde iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak operasyonel süreçleri optimize etme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, proje sadece mevcut boşlukları doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni metodolojik yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.