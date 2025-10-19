Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin ilk haftasında evinde Güngören Doruk’u ağırlayan Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 100-63’lük skorla galip ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yaptı.SAKARYA (İGFA) - 2025-2026 Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nin ilk haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı evinde Güngören Doruk’u 100-63’lük skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan ve basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaya yeşil siyahlılar Kaptan Gökhan Aydın, Mert İlhan, Yavuz Koca, Aydın Şirin ve Egemen Usta ilk 5’iyle başladı. Taraftarının desteğini daha ilk dakikadan arkasına alan Büyükşehir’in dev adamları birinci çeyreği 30-18’lik skorla önde bitirdi. İkinci çeyrekte de temposunu düşürmeyen Büyükşehir Basketbol, ilk yarı 52-38’lik skorla önde tamamladı.

SEZONA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

İkinci yarı ise bambaşka bir Büyükşehir vardı. Taraftarının alkışlarıyla parkede artarda sayılar bulan yeşil siyahlılar üçüncü çeyreği 75-52’lik skorla tamamladı. Son çeyrekte de rakibine fırsat tanımayan Büyükşehir parkeden 100-63’lük skorla galip ayrılarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

İlk maçtan 100’ler kulübüne giren Büyükşehir Basketbol’da maçın yıldızı ise attığı 28 sayıyla Egemen Usta oldu. Egemen’in yanı sıra Can Koç 12, Yavuz Koça ve Aydın Şirin ise 10’ar sayıyla galibiyete katkıda bulundular. Başantrenör Sinan Çambel yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Büyükşehir Basketbol, bu galibiyeti taraftarlarına hediye etti.