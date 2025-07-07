Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği SAMEK Lise Atölyeleri, 7 merkezde 11 branşta gençlere kapılarını açıyor. Kurs kayıtları 14 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde çevrim içi yapılabilecek. Kurslar; aşçılık, dil ve ressamlık branşlarını içeriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “SAMEK Lise Atölyeleri” 7 farklı kurs merkezinde,11 farklı branşla kapılarını gençlere açıyor.Öğrencilerin farklı alanlarda gelişimlerine katkı sağlayacak kurslara kayıtlar başladı.

14 Temmuz ve 29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek atölyelere katılımcılar www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

Sakaryalı gençler için duyuru yapan Büyükşehir, 11 farklı branşta, şehrin dört bir yanında 7 farklı merkezde eğitimlerin başlayacağını açıkladı.

SAMEK BÜYÜK ROL OYNUYOR: BRANŞLAR

Gençler için yaz sezonunda büyük bir gelişim fırsatı olan SAMEK kursları, özellikle aşçılık, dil becerileri ve ressamlık yeteneklerinin gelişiminde önemli bir merkez olarak biliniyor.

Bu sezon ise “sulu boya resim, karakalem, İngilizce, Arapça, Fransızca, moda tasarım, Türk Dünya Mutfağı, İtalyan Mutfağı, pasta ve hamur işleri, sütlü tatlılar ve çay saati” olmak üzere 11 farklı branşta eğitimler başlayacak.