Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ikinci etabının temeli, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla atıldı. Modern, konforlu ve çevreci ulaşım hedefiyle Konya’nın raylı sistem ağı 27 kilometreden 134 kilometreye çıkacak.KONYA (İGFA) - Konya’da ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir adım daha atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ikinci etabının temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Konya’nın kent içi ulaşımına nefes aldıracak bu projenin, şehir hayatına hız ve konfor katacağını vurguladı.

“KONYA’YI DEMİR AĞLARLA DONATIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit düşen askerlere rahmet dileyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Konya’yı dünya standartlarına taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu tramvay hattı, modern ve çevreci ulaşımın en güzel örneklerinden biri olacak” dedi.

Altay, hattın ilk etabının belediye öz kaynaklarıyla devam ettiğini, 11,2 kilometre uzunluğundaki bu etabın 1,6 milyar liraya mal olacağını belirtti.İkinci etapta ise 10 kilometre tramvay hattı, 10 istasyon, 2 yeni köprülü kavşak ve 3 yaya üst geçidi inşa edilecek. Toplam 21,2 kilometre uzunluğa sahip olacak hat, 2027’de tamamlanarak günlük 60 bin yolcu taşımayı hedefliyor. Projenin toplam maliyeti ise 10,87 milyar lira.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Konya’daki mevcut 27 kilometre raylı sistemin, bu proje ve KONYARAY ile 48 kilometreye ulaşacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu ise, KONYARAY Banliyö Hattı ve Barış Caddesi Tramvay Hattı ile birlikte Konya’nın raylı sistem ağının 134 kilometreye çıkacağını, böylece İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en uzun raylı sistem ağına sahip şehrin Konya olacağını ifade etti.

Entegre Ulaşım Ağıyla Konya Daha Erişilebilirİkinci etap, Şehir Hastanesi’nden başlayarak otogar, stadyum ve Aksaray Köprülü Kavşağı’nda KONYARAY ile entegre olacak. Bu entegrasyon, Konya’nın dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayarak şehir hayatını kolaylaştıracak.

Bakan Uraloğlu, “Konya’yı ulaşımın başkenti yapmak için durmaksızın çalışıyoruz” diyerek, yerel yönetimle merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığını vurguladı.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ve belediye başkanları da katıldı.

Proje, Konya’nın bölgesel kalkınma stratejilerine ivme kazandırırken, şehir ulaşımına modern bir soluk getirecek.