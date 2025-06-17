Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Sakarya’daki kanatlı kesimhaneleri ve hayvan işletmelerini hijyen, hayvan refahı ve gıda güvenilirliği açısından denetledi.SAKARYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Sakarya İl Müdürlüğü ekipleriyle kanatlı kesimhaneleri ve hayvan işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, hayvan refahı, kesim standartları, temizlik ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.

Ekipler, kesim öncesi ve sonrası kontroller, soğuk zincir ve saklama şartları, izlenebilirlik ve kayıt sistemleri ile gıda güvenilirliği kurallarına uyumu değerlendirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, düzenli resmi denetimlerle sağlıklı üretim ve güvenilir gıda zincirini koruyarak toplum sağlığına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Denetimlerden görüntüler, Sakarya İl Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.