Sakarya’da, bu yıl 7.si düzenlenecek “ADAMAT Matematik Olimpiyatları”na başvurular başladı. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Ocak 2025 olarak belirlendi.SAKARYA (İGFA) - Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ve Geometriciler Derneği’nin katkı sağladığı ADAMAT Olimpiyatlarına başvurular başladı. İlkokul 4., ortaokul 6.,7. ve lise 10. ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilecek olimpiyatlara geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin genel matematiksel muhakeme, temsil, problem çözme, veri ile çalışma, veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknolojiyle çalışma alan becerilerine uygun yarışma formatıyla matematik bilimine hizmet ediyor. Olimpiyatlar, Matematiğin eğlenceli yönünü keşfeden öğrencilerin derse sevgisini ve ilgisini artırıyor.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğrencilerin pratik zekâlarını, hızlı ve doğru kararlar verme yetilerini geliştiren olimpiyatlara katılımın öğretmenler ve veliler tarafından desteklendiğini ifade etti. Bakırtaş, bu tarz yarışma ve olimpiyatların süreç boyunca öğrencilerin hem derse karşı motivasyonlarına hem de sosyal temsil yeteneklerine olumlu yansıdığının altını çizerek başvurucak tüm öğrencilere ve danışmanlık edecek öğretmenlerine başarı dileklerini iletti.