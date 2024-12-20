İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftada Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manisa'da E.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Erzurum’da E.A'nın elebaşılığını yaptığı, Kırklareli'nde M.T'nin elebaşılığını yaptığı, Muğla'da R.T'nin elebaşılığını yaptığı ve İstanbul’da T.K'nın elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 38 şüpheli yakalandığını paylşatı.

Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 Milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.

'ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ARTIK NEFESİ KESİLDİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerinin artık nefesinin kesildiğini belirterek, ''Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.'' ifaedelerini kullandı.