Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde mürekkebin beyaz kâğıt üzerinde figürlerle birer harikaya dönüşen minyatür dersleri yoğun ilgi görüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya’nın sanat geleceğine büyük katkı sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

SAMEK bünyesinde usta eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, Osmanlı’dan günümüze uzanan zengin minyatür geleneğinin zarif ve detaylı dünyasına adım atılıyor.

Merkezde minyatür yalnızca kültürel bir miras olarak yaşatılmakla kalmıyor, aynı zamanda hem geleneksel tekniklerle hem de modern bakış açılarıyla yeniden şekilleniyor, yeniştirilen yeni ustaların elinde geleceğe taşınıyor.

3 yılı aşkın süreden beri Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’ndeeğitimci olan Asiye Yavuz, “Türk minyatür sanatı, kökenlerini Uygur dönemine dayandıran ve metni görselleştirmek için yapılan kitap resimlemeleridir. Minyatür sanatında öğrenciler ilk olarak sabrı öğrenir. Kapsamlı bir eğitim süreci ve çaba gerektiren bu sanat kişisel bir adanmışlık ister” dedi.