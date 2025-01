Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın daha temiz bir çevre ve büyük bir geri dönüşüm hamlesi olan "Depozito Yönetim Sistemi" programında tek pilot il olduğunu açıklayarak, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sakarya'mız için güzel haberi paylaştı. Temiz bir gelecek için 'sıfır atık' iddiamızı güçlendiren depozito yönetim siteminde pilot il seçilmemizi önemsiyoruz. Yakında atık toplama makinalarını şehrimizde göreceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği “Depozito Saha Yönetim Sistemi” (DSYS) projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu projenin iş birliği protokolü bizzat Bakan Murat Kurum tarafından imzalandı ve Sakarya, proje için Türkiye'de ilk ve tek pilot şehir olarak seçildi.

Daha temiz bir şehir için

Bu projeyle birlikte Sakarya'nın sıfır atık ve sıfır emisyon iddiası daha da güçlenirken Başkan Alemdar, atılan adımın daha temiz bir Sakarya için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Alemdar, bu projenin sıfır atık-emisyon iddiasını güçlendirerek kendilerini 'Yeşiliyle ön planda oksijen ve huzur dolu bir Sakarya hayaline' bir adım daha yakınlaştırdığını vurguladı.

“Yeşiliyle ön planda bir Sakarya hedefliyoruz”

Alemdar şöyle dedi: “Sıfır atık ve sıfır emisyon iddiasıyla yürüttüğümüz çalışmaların, böylesine önemli bir gelişmeyle güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların kapsamını genişletmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Özellikle en büyük doğal kaynağımız Sapanca Gölü'müzün etkin şekilde korunması, karbon emisyon seviyelerinin düşürülmesi için yeni projeleri üretilmesi konusunda adımlarımız oldu, olmaya da devam edecek. Çünkü biz tertemiz, yeşiliyle ön planda, oksijen ve huzur dolu bir Sakarya'yı hayal ediyoruz. Yakında atık toplama makinalarını şehrimizde göreceğiz”

“Yıllık 520 milyon avro kazanç sağlayacak”

İş birliği protokolünü imzalayan Bakan Murat Kurum ise, "Depozito Sistemi, ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak. Bu sistemi 2025 yılı içinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız" dedi.

DSYS sistemi nedir?

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ile bu logo olan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, sisteme entegre depozito iade makinelerine iade edilebilecek. İade edilen her ambalaj başına belirlenecek tutarda teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Proje ilk olarak Sakarya'da başlayacak, ulusal düzeyde depozito uygulaması başladığında ise belirlenecek depozito bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına iade edilecek.