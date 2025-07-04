İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak eğitim süreleri, sınav sistemi ve taban ücretlerde yenilikler getirdi. Yeni düzenlemeler bugünden itibaren yürürlükte.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeler, özel güvenlik eğitim süreçlerini ve sınav sistemini yeniden yapılandırarak daha şeffaf ve etkin bir çerçeve oluşturmayı hedeflerken, adil bir ücretlendirme sistemini de oluşturmayı amaçladı.

Buna göre başlıca değişiklikler yönetmeliğe şöyle yansıdı:

Eğitim ve Sınav Süreçleri: Yönetmeliğin 34. maddesinde yenileme eğitimi süresi “en az 8 gün” olarak belirlendi. 35. maddede, her dersin sonunda devam çizelgesi düzenlenmesi zorunlu hale getirildi; bir dersin yüzde 25’inden fazlasına katılmayanlar dersi tamamlamamış sayılacak ve bir yıl içinde programı bitiremeyenlerin kursla ilişiği kesilecek.

Sınav Sistemi: 37. maddede yapılan değişiklikle, temel eğitim yazılı sınavı 80 soruluk birinci kısım ve 20 soruluk silah bilgisi kısmından, yenileme eğitimi sınavı ise 40 soruluk birinci kısım ve 20 soruluk silah bilgisi kısmından oluşacak. 39. maddede, sınavların her bir bölümü 100 puan üzerinden değerlendirilecek; silahlı görev yapacak adayların her bölümden en az 60 puan alması gerekecek. Sınav puanı, yazılı sınavın birinci kısmının yüzde 50’si, ikinci kısmının yüzde 25’i ve uygulamalı sınavın yüzde 25’i toplanarak hesaplanacak. Başarısız olanlar, bir yıl içinde beş ek sınava girebilecek; altı sınavda da başarısız olanlar tekrar kursa katılmak zorunda.

Sertifika Süreleri: 41. maddeye göre, temel ve yenileme eğitimi sertifikaları beş yıl, alan eğitimi sertifikası ise süresiz geçerli olacak.

Taban Ücret Düzenlemesi: Yeni eklenen Ek Madde 2 ile özel güvenlik eğitim kurumlarının ders saati taban ücretleri, her yıl Ocak’ta Komisyon tarafından belirlenecek ve 1 Şubat’tan itibaren bir yıl uygulanacak. Eğitim kurumları, bu taban ücretin altında kayıt yapamayacak.

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