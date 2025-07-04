İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1.780 kişilik kadro için 70 bin başvurunun değerlendirildiği şeffaf mülakat sürecini tamamladı. 1.441 aday atamaya hak kazanırken, Ekrem İmamoğlu adalet ve şeffaflık vurgusu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT ve İSKİ kadroları için açtığı 1.780 kişilik memur alımına yaklaşık 70 bin kişi başvurdu. Şeffaf bir süreç için Saraçhane’deki ana yerleşkede “cam oda”larda sesli ve görüntülü kayıt altına alınan mülakatlar yapıldı.

Adaylar, kendi çektikleri soruları yanıtladı. 19 Mart’taki sivil darbeyle gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mülakatların yapıldığı odaları bir gün önce ziyaret ederek süreci denetledi

İmamoğlu: “Bir Kişinin Bile Hakkı Yenmedi”

İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, “70 bin başvuru, iş arayan insanlarımızın zor durumunu gösteriyor. Burada tek bir kişinin hakkı çiğnenmedi. KPSS puanlarına göre 5 katı aday çağrıldı, şeffaf bir ortamda kendi çektikleri soruları yanıtladılar. Kamera ve ses kaydıyla adil bir süreç yürüttük” dedi.

İmamoğlu, adaletin ve iç huzurun önemine vurgu yaparak, “Filistin’deki zulmü kınıyoruz. Türkiye’nin Suriye’de sınır bütünlüğü ve halkın haklarını koruyan bir düzen için sorumluluğu var. Atanamayan öğretmenlerin, mülakatlara güvenmeyen gençlerin sesini duyuyoruz. Adil bir düzen için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

1.441 ADAY ATAMAYA HAK KAZANDI

Şeffaf süreç sonunda 399 memur, 727 itfaiye eri ve 315 zabıta olmak üzere 1.441 aday atamaya hak kazandı.

Adaylar, 30 Haziran’da SMS ile bildirilen tarihlerde evrak teslimi için Saraçhane’ye davet edildi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir ve Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, adayları karşılayarak süreç hakkında bilgi verdi. Aslan, “Türkiye’nin her yerinden gelen, şartları sağlayan adaylar adaletli bir sınavla seçildi. Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla İstanbul’a hizmet edeceğiz” dedi.

İşe alınan adaylar, sürecin adil ve şeffaf olduğunu vurguladı. Bir aday, “Cam fanustan soru çekmek gönül rahatlığı verdi. Kurumun kurumsallığı kapıdan girer girmez hissediliyor” derken, bir başkası, “Umudum bitmişti, ama bu adil süreç beni mutlu etti. İstanbul’a hizmet etmek için sabırsızım” dedi.

Bir diğer aday ise, “Komisyon ve tüm aşamalarda şeffaflığı hissettik. Gururlu ve mutluyuz” ifadeleriyle duygularını paylaştı.