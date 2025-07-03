Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın son bir haftada 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda 203 şahsın yakalandığını ve Suriye’de 388 kilometre tünelin imha edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) millî güvenliğe yönelik tehditlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yürütülen operasyonlar ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın son bir haftada Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini kullanılamaz hale getirdiğini belirtirken, 3 PKK’lı teröristin de teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık, TSK’nın küresel güvenlik mimarisine katkı sunduğunu ve tehditleri bertaraf etmeye devam ettiğini vurguladı.

Son bir hafta içerisinde, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere hudutlarımızda 203 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 3 bin 83 oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/LSCl3dRztI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2025

HUDUTLARDA YOĞUN GÜVENLİK

Kademeli güvenlik sistemiyle korunan hudutlarda, son bir haftada 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 şahıs yakalandı.

2025’te yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 83’e, engellenen kişi sayısı ise 40 bin 903’e ulaştı.

Bakanlık, hudutların uluslararası standartlarda korunduğunu belirtti.

SURİYE’DE TÜNEL İMHA ÇALIŞMALARI

Suriye Harekât Alanları’nda “tünel imha” faaliyetleri kapsamında Tel Rıfat’ta 176 kilometre, Menbic’te 212 kilometre olmak üzere toplam 388 kilometre tünel imha edildi. MSB, bu çalışmaların bölgedeki güvenliği artırmak için sürdürüldüğünü ifade etti.