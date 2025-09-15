Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Metrobüs Hattı’nda Yazlık Kavşağı, Farabi Caddesi (Şeker Yolu) ve Millet Bahçesi arasındaki 2 km’lik yeni dönüş güzergahının devreye girmesiyle trafiğin rahatladığını belirterek, vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ağına entegre ettiği Metrobüs Hattı’nda, Yenikent-Serdivan’dan şehir merkezine dönüşü kolaylaştıran 10 m genişliğindeki 2 km’lik bölünmüş yol tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Millet Bahçesi durağında yolcuların görüşlerini dinleyerek, projelerin uzun vadeli planlamayla hayata geçirildiğini vurguladı.

En rahat, hızlı ve konforlu ulaşım için durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Hattın genişlemesi, trafik yoğunluğunu azaltırken, raylı sistem ve Şehir Hastanesi güzergahıyla entegre olacak" dedi. Alemdar, “Ulaşımda attığımız her adım geleceğe dönük, bütüncül bir yaklaşımın ürünü. Planlamalarımızı bir bir tamamlıyoruz; Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla hattın önemi artacak. Raylı sistemin altyapısı olan bu hat, en işlevsel şekilde hizmet verecek” dedi.