Denizli Büyükşehir Belediyesi, 16-17 Eylül 2025 tarihlerinde düzenleyeceği kapsamlı etkinliklerle Miryokefalon Zaferi’nin 849. yıl dönümünü anacak.DENİZLİ (İGFA) - Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasında önemli bir dönüm noktası olan Miryokefalon Zaferi, 849’uncu yıl dönümünde Denizli’de bir dizi etkinlik ile kutlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Çivril Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek anma programı 16-17 Eylül 2025 tarihlerinde hem Çivril ilçesinde hem de Denizli kent merkezinde gerçekleşecek.

Kutlamalar 16 Eylül Salı günü Çivril’de başlayacak. Sabah saat 10.00’da gerçekleştirilecek “Savaş Alanı ve Çevresi İnceleme Gezisi” ile zaferin yaşandığı topraklar ziyaret edilecek. Arından saat 20.00’de Demiryolu Gar Binası Konferans Salonu’nda, 850’nci yıl dönümü anma programı planlamasına yönelik “Alan Gezisi Değerlendirme ve Miryokefalon Savaş Çalıştayı” düzenlenecek.

DENİZLİ’DE RESMİ TÖREN VE PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK

17 Eylül Çarşamba günü etkinlikler Denizli merkezine taşınacak. Saat 09.00’da Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılacak basın açıklamasının ardından saat 10.15’te Çınar Meydanı’nda çelenk sunumu ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı okunacak. Protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterileriyle devam edecek program, 10.30’da “Çivril Miryokefalon Zaferi” konulu fotoğraf sergisi ve ardından Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenecek panelle sürecek. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. İbrahim Balık yaparken, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Levent Kayapınar, Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Prof. Dr. Murat Keçiş, Dr. Öğr. Üyesi Selim Kaya zaferin tarihsel önemini anlatacak. Kutlama programı, Çivril Cumhuriyet meydanında saat 20.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçılarının vereceği halk konseri ile sona erecek.