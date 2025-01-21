Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya'da 12 katlı otelde çıkan yangına müdahale yapan ekibe 2 araç ve 4 personeli ile süratle desteğe katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün gece yarısı Bolu Kartalkaya'da 12 katlı otelin restoran katında başlayan ve tüm binaya sirayet eden yangınla ilgili ihbarın alındığı andan itibaren hemen aksiyon alınmıştır.

İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bölgeye 1’i merdivenli olmak üzere 2 araç ve 4 itfaiye erimizin sevki sağlanmış, müdahaleye süratle destek olunmuştur. Görevli ekiplerimiz an itibarıyla soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

Elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaraların hızla sarılması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği göstermeye devam edeceğiz" denildi.