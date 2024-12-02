Sahil Güvenlik Komutanlığı, sorumluluk alanındaki sürdürdüğü son bir aylık faaliyetleri kapsamında 3 bin 805 düzensiz göçmeni beraberinde 2 bin 550 çocukla birlikte kurtararak yakaladı.ANKARA (İGFA)- Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk kara sularında güvenliği korumayı sürdürüyor.

1 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında sorumluluk sahamızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri paylaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 bin 774 deniz aracının kontrol edildiğini, 3 bin 805 göçmenin kurtarılarak yakalandığını açıkladı.

Komutanlık, Kasım ayı faaliyetlerinde 48 kişinin hayatını kurtarırken, 15 hasta/yaralının da tıbbi tahliyesinin yapıldığını duyurdu.