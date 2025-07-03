Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sivrihisar’dan Rize’ye giderken düşen uçağın Rize-Erzurum sınırında bulunduğunu, kadın yolcunun hayatta olduğunu, pilotun ise hayatını kaybettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, yoğun sis koşullarında 106 personel, 25 araç ve termal drone ile gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.RİZE (İGFA) - Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Eskişehir Sivrihisar’dan Rize-Artvin Havalimanı’na gitmek üzere havalanan ve 2 Temmuz 2025’te düşen M20J tipi uçağın, Rize-Erzurum sınırındaki dağın zirve hattında bulunduğunu açıkladı.

Gece boyunca sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, Rize Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri, 3 Temmuz 2025 saat 06:24’te uçağa ulaştı. Vali Baydaş, kazada kadın yolcu Hicran Kaya’nın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valimiz Sayın @ihsanselimb, Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere Eskişehir Sivrihisar'dan havalanan uçağın arama çalışmaları sonucu Rize-Erzurum sınırında dağın zirve hattında bulunduğunu açıkladı.Vali Baydaş, gece boyunca sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde,… pic.twitter.com/ktgP6mf9um— T.C. Rize Valiliği (@RizeVali) July 3, 2025

Bölgede yoğun sis nedeniyle helikopterin iniş yapamadığını ifade eden Vali Baydaş, yolcunun helikopterle alınabileceği bir noktaya ekiplerce taşınacağını kaydetti.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA OPERASYONU

Uçak kazası ihbarı üzerine Rize’den; AFAD’dan 25 personel, 6 kurtarma aracı ve 1 haberleşme aracı, jandarmadan 52 personel, 13 araç ve 1 termal drone, UMKE’den 4 personel ve 1 araç, 112’den 3 personel ve 1 ambulans, AKUT’tan 12 personel ve 1 araç, KDRK’dan 5 personel ve 1 araç, İDAK’tan 5 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 106 personel, 25 araç ve 1 termal drone ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekipler, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASI AÇIKLAMASI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya paylaşımında, elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci’ye Allah’tan rahmet, yaralı Hicran Kaya’ya acil şifalar diledi.

Kaza sonrası gece boyunca sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını koordine eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bayburt Valisi Mustafa Elldivan’a teşekkür eden Bakan Yerlikaya, kaza yerini tespit eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Rize, Bayburt ve Erzurum AFAD, Jandarma, UMKE, 112, AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerinin özverili çalışmalarını övdü.