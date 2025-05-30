Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Beydağı Tabiat Parkı’nda “Uçurtma Bizden, Uçurmak Sizden” temalı Uçurtma Şenliği düzenlendi. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.MALATYA (İGFA) - Uçurtma Şenliği’ne Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz da katıldı. Gökyüzüne yükselen yüzlerce uçurtma eşliğinde şiirler okundu, öğrenciler çeşitli gösterilerle etkinliğe renk kattı.

“ÇOCUKLARIMIZIN TEBESSÜMÜ HER ŞEYE DEĞER”

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Sami Er, çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu yıl ilki düzenlenen uçurtma şenliğini geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer” dedi.

Öğrenciler, uçurtmalarını özgürce uçurmanın keyfini çıkarırken Başkan Sami Er ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şenlik, çocukların ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçirdiği, doğa ile iç içe bir gün olarak hafızalarda yer etti. Beydağı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde mahalli sanatçı Ahmet Uçar'ın türküleriyle eğlenen misafirler, kendilerini müziğin ritmine bırakarak, uçurtmalarını uçurup gökyüzünü renklendirdiler.