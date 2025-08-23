Karadeniz’in geleneksel tahta araba yarışı Red Bull Formulaz, 24 Ağustos Pazar günü 15. Kez Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde hız, yaratıcılık ve eğlenceyi buluşturacak.RİZE (İGFA) - Karadeniz’in köklü geleneğini modern bir yarış deneyimiyle buluşturan Red Bull Formulaz, Migros’un partnerliğinde 24 Ağustos Pazar günü yeniden Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin yokuşlarında heyecanı doruğa taşıyacak. Sadece el emeğiyle yapılmış tahta arabaların mücadele edeceği 1000 metrelik parkur; keskin virajlar, çuvallarla oluşturulmuş engeller, saman balyaları ve sürpriz atlayışlarla yarışmacıları sınayacak.

Her aracın yalnızca çivi veya vida ile monte edilebildiği ve motor kullanılmasına izin verilmediği yarışta, hem yaratıcılık hem de cesaret ön plana çıkacak. İzleyiciler ise hem eğlenceli anlara hem de kıyasıya rekabete tanıklık edecek.

Red Bull Formulaz, Karadeniz’in özgün ruhunu yansıtarak her yıl binlerce kişiyi bir araya getiriyor. 15. yılında da gelenekle inovasyonu tahta tekerlekler üstünde buluşturan yarış, pazar günü Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde meraklılarını bekliyor.