2025 FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası’nın çift yarışla noktalanacağı final hafta sonu ‘World RX of Türkiye’ 20-21 Eylül tarihlerinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Rallikrosun yıldızlarının yarı asfalt yarı toprak parkurda izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacağı bu unutulmaz etkinlik, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

SEYİRCİLER İÇİN İETT'DEN ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Her iki gün de 09.00'da başlayacak olan etkinlik kapsamında, elemeler ve finallerde gün boyu kapı kapıya mücadeleler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Sporseverlerin, mobilet.com üzerinden satın alabilecekleri biletleri ile İETT'nin Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Çıkışı ile TOSFED İstanbul Park arasındaki ücretsiz ring seferleri ile ulaşabilecekleri ‘World RX of Türkiye’de ayrıca Türkiye Drift Şampiyonası pilotlarının drift gösterileri de seyircilerle buluşacak.

Bu yılın Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonalarının belirleneceği TOSFED İstanbul Park’taki heyecan dolu mücadeleler, Cumartesi ve Pazar günleri 15.30-17.00 saatleri arasında HT SPOR ekranlarında canlı yayında olacak.