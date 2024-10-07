Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı kutlamalarının dördüncü gününde Mudanyalılarla buluşan Prof. Dr. Mithat Baydur, Mudanya Mütarekesi sayesinde Türk halkının başını eğmekten kurtulduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütarekesi’ne gelinen süreci ve sonrasında yaşananları detaylı ve akıcı bir şekilde “7’den 70’e Dersimiz Mütareke” başlıklı söyleşide anlatan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur, Mudanya Mütarekesi'nin askeri zaferden sonra diplomatik bir zafer olduğunun altını çizdi.

Bu zaferin getirdiği birikim ve motivasyonla Lozan Konferansı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun tescil edildiğini kaydeden Prof. Dr. Baydur, Mudanya’nın bir hikayesi olduğunu ve anlaşma sırasında büyük mücadeleler yaşandığını da dile getirdi. Baydur, “Mudanya Mütarekesi bir ilçe, bir kasaba sözleşmesi değildir. Uluslararası boyutta bir anlaşmadır. İngiltere’de hükümet deviren bir anlaşmadır. Meriç’in doğusuna kadar bütün Yunanlıların, İç Anadolu’yu, İzmir’i, Trakya’yı boşaltmasını sağlayan bir anlaşmadır. Yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bağımsız bir ulus devletinin ilk ayak sesleridir. 1699 yılındaki Karlofça Anlaşması’ndan itibaren başını önüne eğmiş Türk’ün, başını kaldırma, başını dik tutma hadisesidir.” dedi.

Prof. Dr. Mithat Baydur’a konuşmasının ardından barış ve dostluğun simgesi olarak zeytin fidanı armağan eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Mudanya Mütarekesi Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler de bu önemi daha çok duyurmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyet’i için ‘Mütareke’den Önce, Mütareke’den Sonra’ sözünü kullanıyoruz. Mekanların ruhları vardır. Mütareke Meydanı’nda, Mütareke Evi’nin önünde sürekli bu ruhla harmanlanıyoruz” diye konuştu.