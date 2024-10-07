Efes Selçuk’ta yaz kış hizmet verecek olan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleşen olağan meclis toplantısında, oy birliği ile kabul edilen karar doğrultusunda, yüzme havuzunun işletim hakkı ve işlevi konusunda Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’e yetki verilmişti. Bu kapsamda Efes Selçuk Belediyesi ve Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği arasında imzalanan protokol ile açık yüzme havuzunun yanına bir adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için çalışmalar başladı.

İZMİR (İGFA) - Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek vatandaşlara bilgi verdi. Kapalı yüzme havuzunun, her mevsim kullanılabilecek modern bir tesis olarak planlandığını belirten Sengel, vatandaşların spor ve yüzme faaliyetlerinden dört mevsim faydalanabileceğini vurguladı. Başkan Sengel, özellikle çocukların ve gençlerin yüzme sporuyla daha fazla ilgilenmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Belediye havuzu olarak bilinen açık yüzme havuzunun revize edilmesi, açık yüzme havuzunun yanına bir adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu yapılması konusunda bilgilendirme yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Hepimizin bildiği Selçuk Belediyesi’ne ait olan yüzme havuzunun bulunduğu açık alandayız. Efes Selçuk çok kısa bir süre içerisinde de kapalı havuza kavuşacak. Yaz ve kış aylarında hem kapalı havuzdan hem açık havuzdan Efes Selçuk’un çocukları ve bütün vatandaşları da yararlanabilir hale gelecek" dedi.

Geçtiğimiz yıl meclis kararıyla gerçekleşen Havuz protokolü ile ilgili bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel; “Geçen dönem bütün meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul edilen bu projenin gerçekleşebilmesi aynı zamanda yaz aylarında da Olimpik Yüzme Derneği ve Fenerbahçe ile yapmış oldukları anlaşma dahilinde milli yüzme hocalarımızın çocuklarımıza verdiği yüzme derslerinin olduğu bir protokol aynı zamanda bir kapalı havuzun yapımı protokolüydü. Bu kapalı havuza kavuştuktan sonra da herkes aslında bu protokolün ne kadar faydalı olduğunu ve meclisten oy birliğiyle geçen bir protokolün Efes Selçuk’un geleceğine atılan bir adım olduğunu da anlamış olacak. Bunun haricinde yine bu mekan dahilinde olan bizim yıllardan beri Havuz Restoran olarak söylediğimiz oysa artık ihaleye çıktıktan sonra ihaleye çıkması için de yine belediye meclis üyelerimizin geçen dönem oy birliğiyle karar verdiği, encümenden ihalesinin yapıldığı artık diomand olarak adlandırılan restoran kısmı var. Bu ikisi birbirinden çok farklı ve ikisi de dediğim gibi meclisin bütün yetkisi ile oy birliğiyle gerçekleşti" bilgisini verdi.

MECLİSTEN OY BİRLİĞİ İLE GEÇMİŞTİ

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Fenerbahçe Spor Kulübü biliyorsunuz geçen sene burada açık yüzme havuzunda çocuklarımıza kurs verdi. O kurslar da sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımıza da ücretsiz olarak kurs verdi. Profesyonel hocalar dahilinde verilen bu kursların neticesinde 500’den fazla öğrencinin yaklaşık 70 tanesi olimpiyatlara katılabilecek vücut yapısına, cilt yapısına, yeteneğe ve aynı zamanda öngörülü bir şekilde geleceğe hazırlanabilecek çocuklar olduğu ortaya çıktı. Ancak bu çocukların bahsedilmiş olduğu saatlerde İzmir’deki bir havuza kışın da taşınması mümkün değil ama Efes Selçuk’un potansiyeli anlamında yüksek. Emre Şayakçı gibi dünya şampiyonluğunu kazanmış İzmir'den çıkan bir sporcunun da aynı zamanda yetiştiricileri ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağlı olan Emre’nin de dahil olduğu bir sistemde buraya gelmek istediler ve kışın da buraya hizmet etmek istediler. O anlamda havuzun olduğu yer geçen sene yapmış olduğumuz protokolde olduğu gibi yine burada yüzme kursları verilecek. Aynı zamanda havuzun bütün tadilatını, onarımını, bakımını ve her türlü motor değişimini olması gereken şekilde yerine getirecekleri gibi bir de yarı kapalı olimpik bir yüzme havuzu yapacaklar. Bu şekilde buradaki çocuklarımız da yüzme faaliyeti gerçekleştirebileceği gibi inşallah bizim çocuklarımız da Efes Selçuk’u gururlandırarak olimpiyatlarda yer alırlar. Meclis üyelerine de Efes Selçuklu çocuklar adına gerçekleştirmiş oldukları sıkı çalışma için teşekkür ediyorum" dedi.

2023 YILININ MART AYI MECLİSİNDE OY BİRLİĞİYLE GEÇEN PROTOKOL

Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği ile Efes Selçuk Belediyesi tarafından imzalanan protokol gereğince belediye havuzu olarak bilinen açık yüzme havuzunun revize edilmesi, açık yüzme havuzunun yanına bir adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilmesi

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'e yetki verilmişti.