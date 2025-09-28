Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kütahya Simav’da bugün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin Simav-Sındırgı kırığının gerilimini gösterdiğini belirtti. “Ana kırık değil, ikincil kırıkta gerçekleşti; büyük deprem şaşırtmaz" diyen Ercan, artçıların haftalarca süreceğini ve 7,2'ye varan potansiyel olduğunu belirterek, can güvenliği için evlerden uzak durulmasını önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Merkez üssü Yemişli-Simav olan deprem, Bursa, Balıkesir, Uşak, Eskişehir, Bilecik, İstanbul, İzmir ve Aydın’da hissedilmişti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da (TSİ) 5.4 büyüklüğünde (Mw) meydana gelen depremi değerlendirdi.

Ercan, depremin Simav-Sındırgı kırığının boydan boya gerildiğini gösterdiğini, ancak ana kırık değil kuzeydeki ikincil kırık üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Öncesinde 4.4, 4.6, 3.9 ve onlarca deprem olduğunu belirterek, Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’ta 6.1 depremin artçılarının yüzlerce sarsıntıyla sürdüğünü belirten Prof. Dr. Ercan, 2011 yılındaki 5,9 büyüklüğündeki Simav depremini anımsatara, “Simav’da yıkım eşiği 6.3. Artçılar en az birkaç ay sürecek. Köy evleri ve ahırlar hasar alabilir” dedi.

“7.2’YE VARAN POTANSİYEL, AMA BÜYÜK DEPREM ŞAŞIRTMAZ”

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin Ege gerilme rejimiyle ilişkili olduğunu, Kuzey Anadolu Fayı’yla bağlantısı olmadığını vurgulayarak, “Bölgede en büyük deprem 7.2 dolayında; Ilıcalar Kaplıcaları gibi jeotermal alanlar deprem kaynağı. Simav, Sındırgı, Gediz, Bigadiç’te depremler devam edecek” diye uyardı.

İkinci kırıkta olduğu için 5,4 büyüklüğündeki ana deprem gibi göründüğünü, ancak büyümesinin şaşırtıcı olmayacağını belirterek, İstanbul veya başka yerleri etkilemeyeceğini öne sürdü.

Ercan, “Vali karar verir, ama jeofizikçi olarak evine güvenmeyenler, komşu evlerde veya çadır/araçta birkaç gün beklesin. Artçılar fırtına gibi sürecek” diye konuştu.