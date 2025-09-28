Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunun başlamasıyla birlikte şehrin önemli turizm destinasyonlarında ziyaret saatlerinde düzenlemeye gitti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi'ni ziyaret saatlerinde kış düzenlemesine gidildi.

Bu destinasyonlar 1 Ekim 2025 Çarşamba gününden itibaren 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tarihi ve turistik destinasyonlarımızın ziyaret saatlerinde kış sezonunun başlamasından dolayı değişiklik yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi olarak, her mevsim olduğu gibi kış sezonunda da siz değerli ziyaretçilerimizi ağırlamaya ve turizmi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.”