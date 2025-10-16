CGTN, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in eşi ve UNESCO’nun kız çocukları ile kadınların eğitiminin ilerletilmesi konusundaki özel elçisi Peng Liyuan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous’un, Pekin’de kadınları ve kız çocuklarını dijital açıdan ve akıllıca çözümler yoluyla güçlendirme yönünde Çin’in kaydettiği ilerlemelerin anlatıldığı bir sergiyi ziyaret etmelerine ilişkin haber yayımladı. Haberde, Peng’in etkinlikte yaptığı konuşmaya ve Çin’in kadınları ve kız çocuklarını teknoloji aracılığıyla güçlendirme çabalarına yer verilerek, ülkenin dijital zekâ çağında fırsatlarla dolu bir gelecek yaratma ve kadınların küresel ölçekte ilerlemesini teşvik etme çağrısına vurgu yapıldı.Globe Newswire / PEKİN (İGFA) - Tsinghua Üniversitesi’nden Profesör Wang Xiaoyun, kriptografi ve kriptografik matematik alanındaki önemli katkılarından dolayı, 2025 L’Oréal–UNESCO Bilim Kadınları Uluslararası Ödülleri’nde beş ödül sahibinden biri olarak onurlandırıldı. UNESCO, Wang’in dönüştürücü nitelikteki araştırmalarının birçok kadını matematik ve siber güvenlik alanlarında kariyer sahibi olmaya teşvik ettiğini belirtti.

Wang, ülkede bilim ve teknoloji alanında çalışan yaklaşık 40 milyon kadına ilham veren öncü bir isim olarak öne çıkıyor; bu kadınların katkıları, büyük ulusal projelerde ve ileri teknoloji alanlarında açıkça görülüyor. Bu kadınlar, Çin’in toplam bilim ve teknoloji iş gücünün neredeyse yarısını oluşturuyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in eşi Peng Liyuan, Salı günü yaptığı açıklamada, “Çin’in dijital ve akıllı teknolojileri geliştirme hamlesi, kadınların ve kız çocuklarının yaşam biçimlerini yeniden şekillendiriyor ve dijital zekâ çağında onlara çok daha geniş gelişim fırsatları sunuyor,” dedi.

Kız çocukları ve kadınların eğitiminde ilerleme kaydedilmesi konusunda UNESCO özel elçisi olan Peng, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous ile birlikte Pekin’de, kadınlar ve kız çocuklarının dijital ve akıllı teknolojilerle güçlendirilmesi alanında Çin’in kaydettiği ilerlemelerin anlatıldığı bir sergiyi ziyaret ederken bu açıklamayı yaptı. Söz konusu sergi, Küresel Kadın Liderler Zirvesi’nin yan etkinliklerinden biriydi.

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARININ TEKNOLOJİ YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ

Dijital teknoloji ve dijital ekonominin hızlı büyümesine paralel olarak Çin, dijital teknolojilerin kırsal bölgelerde yaygınlaştırılmasına yönelik bir rehber ile dijital okuryazarlık ve becerileri geliştirmeye dönük bir eylem planı gibi girişimler başlattı. Bu kapsamda kadınlara yönelik eğitim ve beceri geliştirme programlarının teşvik edilmesine de özel olarak önem veriliyor.

Örneğin, kırsal kesimde e-ticaret alanında yoğun eğitim alan daha fazla kadın, dijital ekonomiyi benimsiyor ve Çin’in yoksulluğu azaltma ve kırsal bölgeleri canlandırma çabalarında belirgin bir rol üstleniyor. İstatistikler, günümüzde Çin’de internet sektöründeki girişimcilerin yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu gösteriyor.

Çin’de kadınlar artık yükseköğretim öğrencilerinin yarısından fazlasını ve iş gücünün yaklaşık yüzde 43’ünü oluşturuyor. Kadınların yönetim, bilim, iş dünyası ve spor gibi alanlardaki etkisi giderek artıyor.

Peng, dijital zekâ çağında fırsatlarla dolu bir gelecek yaratmak ve kadınların küresel ölçekte ilerlemesini teşvik etmek için hep birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

KADINLARIN KÜRESEL ÖLÇEKTE GELİŞİMİNİ TEŞVİK ETMEK

Vizyonunu eyleme dönüştüren Çin, kadınların gelişimine yönelik küresel çabaları istikrarlı biçimde teşvik ederek, kadınların dünya genelinde güçlendirilmesine yönelik kararlılığını büyük bir ülkeye yaraşır şekilde ortaya koyuyor.

Çin, 180’den fazla ülke ve bölgeden gelen 200 binin üzerinde kadına eğitim verdi; Küresel Güney ülkelerinde kadınlar ve çocuklara yönelik 100’ün üzerinde özel eğitim programı yürüttü. Ayrıca, kadınların dijital okuryazarlığını ve ekonomik fırsatlarını geliştirmek amacıyla Kadınların Dijital Güçlendirilmesi için Küresel Değişim ve İşbirliği Merkezi’ni kurdu.

Kadınların güçlendirilmesi çalışmalarının aktif bir destekçisi olan Çin, 2015’ten bu yana BM Kadın Birimi’ne 20 milyon dolar bağışta bulundu. Çin, UNESCO ile işbirliği içinde Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü’nü oluşturdu ve Afrika’da kız çocuklarına yönelik dijital ve sağlık eğitimi projelerini finanse etti.

Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu aracılığıyla Çin, 20’den fazla ülkede kadın odaklı projelere 40 milyon doların üzerinde kaynak sağladı.

Bahous, dijital cinsiyet uçurumunun kapatılması, kadınların kapsamlı gelişiminin desteklenmesi ve kadın hakları ile çıkarlarının korunması konusunda Çin’in kaydettiği etkileyici başarıları övgüyle dile getirdi. Ayrıca uluslararası topluma, dijital zekâ çağında kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onları güçlendirme konusunda işbirliği yapma çağrısında bulundu.