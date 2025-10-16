Owkin, ilaç şirketleri ve biyoteknoloji firmalarına yönelik K Pro adlı yapay zeka destekli bir platformu duyurdu. Bu platform, yüksek kaliteli biyolojik hasta verileri kullanarak daha hızlı ve etkin kararlar alınmasını sağlıyor. AstraZeneca, Sanofi gibi şirketlerle iş birliği yapılan K Pro, ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırıyor.ACCESS Newswire / PARIS, FRANSA (İGFA) - Owkin, biyomedikal araştırma ve ilaç geliştirmeye gelişmiş ajan yapay zekası getiren yardımcı pilotu K Pro'nun lansmanını bugün duyurdu.

K Pro, ilaç şirketlerinin ve biyoteknoloji şirketlerinin keşif ve geliştirme süreçlerinde daha akıllı kararlar almalarına, klinik başarı oranlarını artırmalarına ve program gidişatını değiştirecek kadar hızlı, karar odaklı, veri odaklı biyolojik içgörüler sunmalarına yardımcı oluyor.

Owkin’in on yılı aşkın AI inovasyonu üzerine inşa edilen ve önde gelen akademik ile endüstri ortaklarıyla geliştirilen K Pro, araştırmacıdan yöneticiye kadar herkesin erişebileceği, bilim insanı odaklı bir yardımcıdır. Doğal dil etkileşimi sayesinde kullanıcılar karmaşık biyolojik sorular sorabilir, klinik açıdan anlamlı, eyleme dönüştürülebilir yanıtlar alabilir ve dağınık iş akışlarını içgörü odaklı bir araştırma deneyimi altında birleştirebilir.

K Pro’nun temelinde Owkin Zero yer alır — biyolojik akıl yürütme konusunda mevcut en güçlü modellerden daha yüksek performans gösteren, biyolojiye özel ince ayarlanmış bir biological LLM. Yüksek kaliteli, çok modlu biyomedikal veri setlerinden yararlanan K Pro, araştırmacılara (MOSAIC dahil) en kapsamlı, küratörlü, AI-ready onkoloji veri tabanlarından birine erişim sunar. Biyofarma ve akademik müşteriler, K Pro’nun gelişmiş AI akıl yürütme ve veri analizi özelliklerinden yararlanmak için kendi özel veri setlerini güvenle yükleyebilirler.

Owkin Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Thomas Clozel,“K Pro, biyolojinin karmaşıklığıyla birlikte evrilen bir zekaya bizi daha da yaklaştırıyor. Gelişmiş biyolojik akıl yürütme ile agentic co-pilot mimarisini birleştirerek, Biological Artificial Super Intelligence (BASI) hedefine ulaşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor — insanın ötesinde biyolojiyi modelleyip mühendislik edebilen, dönüştürücü tedavileri hastalara daha hızlı ulaştıracak bir AI.”dedi.

SOMUT SONUÇLAR VE ENDÜSTRİ İŞBİRLİKLERİ

K Pro halihazırda içsel ilaç hedefi belirleme süreçlerini %70 hızlandırdı (12+ aydan 3 aya düşürdü); IND-ready strateji oluşturma süresini aylar yerine birkaç saate indirdi; ve bir uzman incelemesini sadece bir günde tamamlayarak hakemli bilimsel bir dergide yayımlanmasını sağladı.

K Pro, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb ve Sanofi gibi lider ilaç şirketleriyle yapılan iş birlikleriyle doğrulanmış, agentic AI tabanlı biyomedikal keşif yaklaşımını temel alır.

Micregen adlı biyoteknoloji şirketinin Genel Müdürü Ben Mellows, Owkin K deneyimini şöyle anlattı:“Ürünümüzü yatırımcılara doğru şekilde anlatmak istiyorduk. Normalde uzman ekiple haftalar sürecek bir süreçti. Owkin K, sağladığımız tüm verileri birleştirip, kök hücre türevli platformumuzun sağlık alanında nasıl büyük bir etki yaratabileceğini açık ve hedef kitleye özel bir hikâyeye dönüştürdü. Kaynak literatür muazzamdı. Owkin K’nin birkaç oturumda başardığı şeyi insan ekiple bu ölçekte yapmak neredeyse imkânsız olurdu.”

OWKİN AI’IN KANITLANMIŞ BAŞARILARI

Owkin’in AI teknolojisi, ilaç sektöründe şimdiden çarpıcı sonuçlar elde etti:

- Faz 2 klinik çalışmalarda başarısızlık riskini azaltarak yüksek riskli kombinasyon terapi gruplarını belirledi.

- Yeni multimodal hastalık endotipleri keşfetti.

- Doğru hasta segmentlerini tanımlayarak klinik çalışma süresini 3 yıl (%35) kısalttı.

- Yeni onkoloji hedefleri ortaya çıkardı.

OWKİN HAKKINDA

Owkin, biyolojinin karmaşıklığını çözmeyi hedefleyen bir AI şirketidir. Güçlü biyolojik büyük dil modelleri, multimodal hasta verileri ve agentic yazılımları bir araya getirerek ilk Biology Super Intelligence (BASI) sistemini inşa ediyor. Bu sistemin merkezinde, araştırmacıların, klinisyenlerin ve ilaç geliştiricilerin biyolojiyi daha iyi anlamasını, bilimsel hipotezleri doğrulamasını ve daha hızlı tanı ve tedaviler sunmasını sağlayan AI yardımcı Owkin K ve biyolojiye özel yeni LLM Owkin Zero yer alır.

BİYOFARMA’DA AGENTİC AI DURUMU RAPORU

K Pro’nun gerçek dünyadaki ihtiyaçlara yanıt vermesini sağlamak için Owkin, STAT Brand Studio ile iş birliği yaparak “State of the Nation” raporunu hazırladı. 200’den fazla ilaç sektörü yöneticisiyle yapılan araştırmada, katılımcıların neredeyse yarısı veriyle ilgili zorlukların agentic AI’nin en fazla değer sağlayacağı alan olduğunu belirtti. Erken keşif, klinik deneme optimizasyonu ve translasyonel araştırma da öncelikli alanlar olarak öne çıktı; bu da karmaşık biyomedikal verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere çevirebilen agentic AI çözümlerine duyulan acil ihtiyacı vurguluyor.

