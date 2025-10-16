Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Vatandaşların doğaya ve tarıma olan ilgisini arttırarak dikkatlerini çekmek, tarımsal tekniklerin tanıtılması amacıyla bu yıl ikincisi yapılan Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği, renkli görüntülerle başladı.

Festivaller Parkı’nda düzenlenen, 3 günlük sürecek şenlikte alanında duayen birçok ismin atölye çalışması fide dikimi etkinlikleri, tohum takas etkinlikleri, söyleşiler ve eğlenceli aktiviteler yer alacak.

SEÇKİN: TARIMIN MİLLETİMİZİN TARİHİNDE KÜLTÜRÜNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VARDIR

Şenliğin açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Seçkin, ata tohumunun bir hafızanın mirası olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Ata tohumları bin yıllık Anadolu sofrasının kahramanlarıdır. Rüzgarla, yağmurla, sabırla yoğrulmuş yaşamın özüdür. Bugün ellerimizde dönen her tohum aslında geçmişten geleceğe uzanan bir emanettir. Kimliğimizin, bereketimizin, güvencimizin taşıyıcısıdır. İşte bu yüzden tohum takas ve doğal yaşam tarım etkinliği bir vefa törenidir. Tarımın milletimizin tarihinde kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Milletlerin ekonomi kalkınmasının temelinde bilgi, ticaret, sanat ve teknik vardır. Tarımda da bu unsurların tam ortasında yer alıyor.”

GAZİ ŞEHRİMİZİN TARIMDA YÜKSELEN BİR YILDIZ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN EL BİRLİĞİYLE OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmasının devamında Başkan Vekili Arif Seçkin, Anadolu’da Türkler’in temel olarak askerlik ve tarım olarak iki temel uğraşı olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Gazi Mustafa Kemal, Atatürk'ün de dediği gibi milli ekonominin temeli tarımdır. Geniş topraklarımız düşünüldüğünde bu ülkenin en büyük gücü ve zenginliği de topraktan geliyor. Çiftçimiz var gücüyle üretiyor, devletimiz politikalar geliştiriyor, biz de belediye olarak tüm bu imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çiftçimizin ve sanayicimizin her talebini dikkatle değerlendiriyor, onları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki başarı emek ve özveriyle gelir. Hep birlikte çalışıyor, hep birlikte üretiyoruz. Gaziantep bu konuda elinden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla tarım alanındaki yatırımlarımız ve hayata geçilen örnek projelerimizle ülkemizde teşvik usulü haline dönüştürüyoruz. Bu topraklar binlerce yıldır alın terimizle, emeğimizle yoğruldu. Her damla ter, her çapa darbesi Gaziantep'in bereketli varında yeni bir yeni bir hayatla filizleniyor. İşte bu yüzden biz çiftliler sadece ekin yetiştirmiyoruz. Biz bir medeniyet yaşatıyoruz. Gazi şehrimizin tarımda yükselen bir yıldız olmasını sağlamak için el birliğiyle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin ise şenlik ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından açılış programı Nar Çiçekleri Çocuk Korosu’nun konseriyle devam etti.