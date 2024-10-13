Pençe Kilit bölgesinde terörle mücadelesini sürdüren kahraman Mehmetçik, bir mağarayı daha teröristlerden temizledi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildiği kaydedildi.

Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi.Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek… pic.twitter.com/8lJk9bfUwN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2024

Bakanlık, bölgede ele geçirilen malzemeleri ise şöyle sıraladı:

▪️ 1 adet RPG-7 tanksavar silahı,

▪️ 1 adet AT-4 tanksavar silahı,

▪️ 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

▪️ 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

▪️ 5 adet AK-47 piyade tüfeği,

▪️ 6 adet el bombası,

▪️ 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

▪️ 13 adet sevk fişeği,

▪️ 1 adet Yaesu telsiz,

▪️ 2 adet dinleme cihazı,

▪️ 2 adet hilti,

▪️ 1 adet fotoğraf makinesi,

▪️ 2 adet Kindle,

▪️ 1 adet güç kaynağı,

▪️ 2 adet jeneratör,

▪️ 2 adet termal silah dürbünü,

▪️ 1 adet lazer mesafe ölçme cihazı,

▪️ 1 adet dürbün,

▪️ Çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler.