Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı faciası derinleşti; 6 Temmuz’da 7 asker daha şehit oldu, toplam kayıp 12’ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 852 Rakımlı Tepe’de teröristler tarafından kullanılan bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 7 askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Böylece bölgedeki toplam şehit sayısı 12’ye yükseldi. Bakanlık, olayın tüm ülkeyi derin bir acı ve üzüntüye boğduğunu ifade etti.

BAKAN GÜLER BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle birlikte inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Bakan Güler, aynı zamanda şehitlerin uğurlama törenlerine katılmak için de harekete geçti.

Bakanlık yayımladığı taziye mesajında, “Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere acil şifalar dileriz” denilerek kamuoyuyla saygıyla paylaşıldı.