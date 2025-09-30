Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ekim ayında uluslararası ve ulusal düzeyde önemli organizasyonlarla bisiklet heyecanını yaşatmaya devam ediyor. Ekim ayında amatör bisikletçileri iki büyük organizasyon bekliyorİSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ekim ayına ilişkin bisiklet sporcuları için faaliyet ve yarışları duyurdu.

Ekim ayında milli pedalların Fransa’da Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası’nda yarışacağını, Alanya’da Türkiye Kupası Yol Bisikleti sezon finalinde şampiyonlar belirleneceğini belirten Federasyon, faaliyet takvimine ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

1–5 Ekim 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Drome–Ardeche bölgesinde düzenlenecek olan Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek milli takım kafilesi Elit Erkek, Elit Kadın U23, ve U19 kategorilerinde yarışacak 25 sporcudan oluşuyor.

Avrupa bisikletinin genç yeteneklerini ve elit pedallarını bir araya getiren bu şampiyonada, milli takımımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Öte yandan 16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, sezonun kapanış etabı olacak. Ulusal düzeyde organize edilen yarışlarda; U11, U13, U15, U17, U19, Büyük Erkekler (BE) ve Kadınlar (BK) kategorilerinde sporcular pedal çevirecek.

Bu organizasyon, yıl boyunca süren kıyasıya mücadelenin ardından 2025 sezonunun şampiyonlarının belirleneceği son durak olarak dikkat çekiyor. Alanya’nın bisiklet dostu parkurları ve güçlü katılımcı profiliyle Türkiye Kupası’nın final etabı, sporcular ve bisiklet severler için heyecan dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Ekim ayında amatör bisikletçileri iki büyük organizasyon bekliyor olacak.

11-12 Ekim’de L’Etape Türkiye by Tour de France, dünyaca ünlü Tour de France ruhunu Boğaziçi’nin eşsiz manzaraları eşliğinde İstanbul’a taşıyarak sporculara profesyonel atmosferde unutulmaz bir deneyim sunacak. Çeşme’de 25-26 Ekim’de sekizinci kez düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme ise hem yarış heyecanı hem de “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” sosyal sorumluluk projesi ile binlerce sporcuyu Ege’nin eşsiz rotalarında buluşturacak.

Amatör bisikletçilere profesyonel standartlarda hazırlanmış parkurlarda dayanıklılıklarını test etme, doğayla iç içe keyifli bir deneyim yaşama ve sosyal bir platformda buluşma imkânı sunan Gran Fondo yarışları Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlıyor. Her yıl artan katılımla büyümeye devam eden Ekim takvimindeki yarışlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun, 2024 yılında başlattığı “Lider Forması” uygulaması puan durumunu etkileyecek ve liderlik için heyecanlı bir rekabet ortamı oluşturacak.