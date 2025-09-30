Denizli Büyükşehir Belediyesinin askere gidecek gençler için hayata geçirdiği “En Büyük Asker Bizim Asker” projesi, yoğun ilgi görerek hız kesmeden sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “En Büyük Asker Bizim Asker” projesi askere gidecek gençlere ve ailelerine umut oluyor.

Dar gelirli ailelerin çocuklarının yemin törenlerine katılabilmesine olanak tanıyan uygulama, aynı zamanda vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Sülüs belgesini alan asker adaylarının yemin törenine katılmak isteyen birinci derece yakınları ile dede ve ninesine kişi başı otobüs bilet desteği ve 750 TL yemek ücreti desteği sağlanmaya devam ediyor.

ASKERE GİDEN GENÇLERE TAM DESTEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca mehmetçiklere vatani görev sırasında en çok ihtiyaç duyacakları malzemelerin yer aldığı asker çantası hediye ederek gençlerin bütçesine de katkı sunuyor. Kıyafet ve kişisel bakım malzemelerinin bulunduğu bu çanta, aileler ve genç askerler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

“BU TOPRAKLARIN MEHMETÇİĞİNE HER ZAMAN SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’nin evlatlarının askerlik görevlerini huzur ve gururla yapmaları için başlattıkları projenin gelen yoğun talep üzerine kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, “Bu toprakların mehmetçiğine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek tüm gençleri ve ailelerini destekten faydalanmaya davet etti. Projeden yararlanmak isteyenler, başvuru şartları ve detaylı bilgiye Denizli Büyükşehir Belediyesinin https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden ulaşabiliyor.