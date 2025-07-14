Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda gerçekleşen ödül töreniyle tamamlanan organizasyon, Türkiye ve dünya satranç camiasının dikkatini çekti.

124 YABANCI, 9 BÜYÜK USTA, 1175 SPORCU DENİZLİ’DE BULUŞTU

60 ilden 1051 sporcu ile 28 farklı ülkeden 124 sporcunun katıldığı dev organizasyonda toplam 1175 sporcu mücadele etti. Turnuvaya 9’u Grand Master (Büyük Usta) olmak üzere toplam 89 unvanlı sporcu katıldı. Turnuvanın en genç sporcusu 7 yaşında, en yaşlısı ise 85 yaşında yarıştı. Farklı kategorilerde dereceye giren sporculara toplamda 1 milyon TL ödül verildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, TSF Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarısaç, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, TSF Denizli İl Temsilcisi İsmail Sarı, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sporun ve sanatın bir arada olduğu bir şehir hayalini vurgulayarak, “Gerçekten doğru işler yaptığınızda mutluluk da fazla oluyor ve karşılığını alıyorsunuz. Bu büyük organizasyona imza atan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ülkenin farklı renklerini bir araya getirip barış ve kardeşlik içinde yaşayabiliyorsak bunu en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Onu saygıyla anıyorum” dedi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU “BU ŞEHRİN KAYNAKLARINI BERABER PAYLAŞACAĞIZ”

Turnuvada mücadele eden sporculara da seslenen Başkan Çavuşoğlu, “Hayatta zaman zaman zorluklar olur ama unutmayın, ne hayalimizden ne de umudumuzdan vazgeçmemeliyiz. Turnuvada hangi sırada yer aldığınız önemli değil, önemli olan kendi ayaklarınız üzerinde durup bu yolculuğa devam etmenizdir. Bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanlarıyla beraber paylaşacağımız, sanatın, sporun, tarımın ve doğanın iç içe olduğu güzel günler diliyorum” ifadeleri kullandı.

TSF’DEN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR’E ÖVGÜ

TSF Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarısaç, turnuvanın Türkiye’de düzenlenen uluslararası satranç turnuvaları arasında çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Denizli’de ilk kez yapılan bu uluslararası turnuva flaş bir başlangıç yaptı. Üst düzey sporcular, yüksek ödül ve mükemmel bir organizasyon gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. TSF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe ise Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın Türkiye’nin ses getiren organizasyonları arasına girdiğini ifade ederek, “Önümüzdeki yıllarda daha da büyük ses getirecek turnuvalarla Avrupa ve dünyada satranç ülkesi olacağımıza inanıyorum” dedi.