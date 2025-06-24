İzmir Karabağlar Belediyesi, her çocuğun sporla buluşması için Yaz Spor Okulları’nı bu yaz da hayata geçiriyor.İZMİR (İGFA) - Özellikle özel gereksinimli çocuklara yönelik yüzme eğitimleri 4 Temmuz’da başlayacak. Uzman eğitmenler eşliğinde verilecek bu eğitimlerle, çocukların hem güvenli hem de keyifli bir ortamda yüzme öğrenmeleri hedefleniyor.

Ayrıca 7-12 yaş arası çocuklara yönelik Temel Yüzme Eğitimleri ise 30 Haziran’da başlayacak. Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklar, yaz tatilini dolu dolu, eğlenceli ve sağlıklı geçirme fırsatı bulacak.

SPORUN HER BRANŞI KARABAĞLAR’DA

30 Haziran – 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yaz spor okulları kapsamında çocuklar; futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, karate, tenis, bocce, güreş, halk oyunları, zumba, aerobik ve cimnastik gibi birçok branşla tanışma imkanı bulacak. acak. Eğitimler, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvurular İhsan Alyanak Mahallesi’nde bulunan Karabağlar Belediyesi Spor Müdürlüğü’nden yapılabilecek. Ayrıca 0232 414 79 01 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

BAŞKAN KINAY, “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ”

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Çocuklarımızın sporla iç içe, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak büyümeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaz Spor Okullarımızla hem temel eğitimleri destekliyor hem de çocuklarımızın keyifli bir yaz geçirmesini sağlıyoruz. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımızı da bu sürece dahil ederek, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü hep birlikte deneyimlemek istiyoruz. Her çocuğumuzun eşit fırsatlarla spor yapabildiği bir Karabağlar için çalışıyoruz” dedi.